ISE 2019 – CODA AUDIO

STAND : 7-K224

Première présentation à l’ISE pour le subwoofer U12 ultracompact de Coda Audio vu à Francfort, dont la version U-12i s’adresse aux installateurs.

Il offre une puissante réponse en basses fréquences grâce à un woofer 12” en néodyme à basse distorsion et à excursion extrêmement longue. Une faible compression et une conception optimisée lui confèrent une réponse précise dans le grave.

Le U15 reprend les mêmes caractéristiques en 15”. U-12 et U-15 viennent en renfort de graves des systèmes HOPS, CoRAY et D-Series (U15 également pour TiRAY) et peuvent être utilisés dans diverses applications d’installation fixes ou mobiles (lieux de culte, théâtres, clubs, DJ mobiles et spectacle vivant).