ISE 2019 – DPA

STAND : 7-X250

Les produits DPA présentés cette année seront la gamme de miniatures d:screet en technologie Core, les produits d’installation de la famille d:sign. L’accent sera mis sur les nouveautés Subminiatures.

Ces micros possèdent un niveau de bruit de fond inférieur à celui de toute autre capsule de 3 mm disponible sur le marché et encaissent des niveaux de pression sonore plus élevés, sans distorsion. Les modèles d:screet 6060, 6061 et d:fine 6066 sont quasi invisibles mais totalement inoubliables !