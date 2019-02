ISE 2019 – ECLER

STAND : 7-H190

Dernière-née de la famille Mimo, Ecler présente la matrice Mimo4040DN : équipée de 32 canaux Dante et de huit canaux analogiques (in et out), elle propose toute une gamme de solutions de gestion audio.

Des accessoires utilisant la technologie audio sur IP viennent compléter l’offre :

les panneaux muraux WPNET 4KV & WPNET8K, équipés d’une interface permettant le contrôle numérique à distance ; le WPNETTouch, avec un écran 10” entièrement compatible avec le logiciel EclerNet, et le micro col de cygne Pageneton.