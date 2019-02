ISE 2019 – ETC

STAND : 15-S290

ETC revient à l’ISE cette année pour présenter trois familles de gestion d’éclairage architecturales : Paradigm, Mosaic et Echo. Les solutions de contrôle d’ETC peuvent être entièrement intégrées pour créer des systèmes modulaires et évolutifs, d’une salle unique à un parc à thème complet. L’EchoTouch est un contrôleur avec écran tactile intuitif pouvant fonctionner seul ou s’intégrer dans des systèmes plus grands.