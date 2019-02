ISE 2019 – GENELEC

STAND : 3-C95

Genelec présente ses modèles SAM (avec DSP). En deux voies, la S360 est dotée d’un haut-parleur de graves de 31 cm et d’un tweeter à compression avec membrane en titane de 4,4 cm logé dans un guide d’ondes à directivité contrôlée.

Avec une pression de 118 dB à 1 m, elle est destinée au monitoring nécessitant un haut niveau sonore en mixage musique, film ou post-production pour une distance d’écoute qui peut être supérieure à 10 m.

Egalement exposé sur le salon, le 7382 est le caisson de graves Genelec le plus puissant à ce jour, réponse en fréquence jusqu’à 15 Hz et niveau max SPL de

130 dB. Il s’intègre parfaitement à tous les systèmes de plus de 40 canaux d’audio immersif.