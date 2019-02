ISE 2019 – HORTUS

STAND : 7-X196

Hortus, fabricant français d’enceintes acoustiques, s’enrichit de la gamme Access, spécialement étudiée pour le marché de l’installation.

Les points forts : des prix très adaptés à ce type de marché et la cohérence de la gamme, qui comprend une ligne de haut-parleurs encastrables 100 V ainsi que les amplificateurs associés entièrement fabriqués en Europe, une ligne d’enceintes coaxiales 8, 10 et 12” plus une enceinte de basse 15”, et enfin, une ligne d’enceintes deux voies 8, 10 et 12” plus caisson de basse 15”. Ces deux gammes seront disponibles en actif ou en passif.