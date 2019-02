ISE 2019 – ISINAC

STAND : 5-Y88

Sur le stand Isinac, vous comprendrez la diversité de leurs solutions de traitement acoustique. Non contents de fabriquer des panneaux de toutes formes et couleurs, ils lancent l’Absorbrella. Ou comment solutionner le bruit causé par les terrasses ! Cette solution simple et brevetée s’intégrera parfaitement à vos projets de sonorisation extérieure en milieu urbain, tout en respectant les normes ECO-TEX. Design et confort acoustique pour profiter d’un apéritif en toute quiétude sans gêner les voisins.