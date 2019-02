ISE 2019 – LAWO

STAND : 7-V220

Le fabricant allemand se concentrera sur ses dernières solutions de traitement de signal, de contrôle et de monitoring basées sur IP, à savoir le système Smart et la télémétrie en temps réel pour les réseaux de diffusion, le routage IP défini par logiciel V_matrix, la plateforme de traitement multi-view. Seront également présents : la console de production mc²56 troisième génération, ainsi que le processeur audio Power Core, le générateur d’interface graphique (GUI) VisTool et le système de gestion broadcast VSM.