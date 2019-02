ISE 2019 – MARTIN AUDIO

STANDS : 7-K190 – 7-K200

Sur le stand du fabricant d’enceintes Martin Audio, vous retrouverez les surpuissants line array WPL qui viennent compléter la gamme Wavefront Precision. La dernière série d’enceintes compactes dédiées à l’installation Adorn, accompagnée du subwoofer SX110, ainsi que les amplificateurs de puissance VIA, sont pour la première fois en démonstration. Vous aurez aussi l’occasion de réécouter les enceintes hautes performances CDD et les célèbres retours de scène LE et XE.