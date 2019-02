ISE 2019 – OPTOMA

STAND : 1-F90

Optoma présente notamment les séries Quad – une solution d’affichage LED tout-en-un de 130” – et un vidéoprojecteur laser 4K UHD et ultracourte focale : UHZ65UST (photo). Les affichages LED Quad sont une solution tout-en-un pour une installation en une heure, les scalerswitcher intégrés et une maintenance et un accès facile par l’avant. Leur conception a été pensée pour offrir une vraie fiabilité..