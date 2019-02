ISE 2019 – RCF

STAND : 7-N220

La gamme de systèmes line array HDL de RCF, aux coffrets en composite, compte deux nouveaux modèles. Ils intègrent un moteur à compression de 3”, des filtres FIR de traitement et un contrôle par le réseau maison RDNet. Le HDL 26-A est une boîte polyvalente en double 6” amplifiée avec 2 000 W de classe D. Le modèle HDL 28-A, qui dispose d’une préaccentuation tonale valorisant la voix, est équipé de deux 10” et d’un traitement optimal en fréquence et en phase.