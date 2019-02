ISE 2019 – RME

STAND : 7-K250

L’ADI-2-FS est un convertisseur analogique numérique qui offre des connexions S/PDIF, AES et ADAT et supporte des fréquences d’échantillonnage allant jusqu’à 192 kHz. Il sera disponible au cours du premier trimestre 2019. Vous découvrirez aussi une version noire de celui-ci, l’ADI-2 Pro FS Black Edition. Seront également exposés les Digiface Dante et Digiface AVB (photo), ainsi que les convertisseurs de la série M-32 Pro AVB.