ISE 2019 – SENNHEISER

STANDS : 2-B50 – 2-A34

Le stand Sennheiser sera dédié aux technologies audio pour la transformation numérique des entreprises et de l’enseignement. Comme avec la dernière version de son microphone de plafond TeamConnect Ceiling 2, la technologie de beamforming adaptative automatique se focalise sur la voix de celui qui s’exprime où qu’il se situe, afin de rendre les réunions plus fluides et plus productives. Le TeamConnect Ceiling 2 est compatible avec le réseau numérique Dante.