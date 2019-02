ISE 2019 – SOMMER CABLE

STAND : 1-N134

La matrice de signaux 4K modulaire DVMHDBT-M-F16 de Cardinal DVM permet des configurations d’entrées et sorties flexibles, avec 16 slots pour des cartes d’E/S, plusieurs cartes d’extension, des interfaces RS232 et infrarouge qui fournissent l’alimentation électrique intelligente PoH à l’émetteur ou au récepteur.

Les interfaces HDMI et HDBaseT soutiennent des signaux HDMI 2.0 avec le standard de protection anti-copie HDCP 2.2 et des résolutions jusqu’à 4K@60ips. La carte d’entrée VGA soutient des signaux WUXGA avec 60ips. Il existe également une carte pure audio avec une entrée microphone. Le contrôle de la matrice de signaux 4K DVM-HDBT-M-F16 se fait en RS232, avec la télécommande incluse ou par une interface web via le réseau TCP/IP.