ISE 2019 – TASCAM

Tascam vous propose de découvrir ses produits d’intégration. Le MX-8A, puissant mixeur matriciel 1U 8x8 avec E/S micro/ ligne, USB compatible plateformes Cloud, disposant de fonctions de mixage et routage DSP internes et de multiples traitements audio. Egalement, la série MM-4D : gamme de processeurs compacts Dante/AES67 à quatre canaux avec E/S micro/ligne ou AES-EBU 24 bits, 4 E/4 S vers le réseau AoIP, mixage DSP interne, routage, égalisation, atténuation automatique, contrôle automatique des niveaux et compensation du bruit, connexions Euroblock ou XLR.gs.