ISE 2019 – VISTA BY CHROMA-Q

Vista by Chroma-Q poursuit la vision de Jands et de son système de contrôle de la lumière et des médias basé sur leur célèbre timeline avec le logiciel Vista 3. En combinant de nouveaux espaces de travail Windows personnalisables avec une interface utilisateur graphique améliorée, mais aussi la fonction de timeline de Vista, le système Vista 3 permet une programmation et un contrôle précis et rapide de toutes vos créations.