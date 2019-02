ISE 2019 – VOID

STAND : 5-X88

Void complète sa gamme Cyclone avec le modèle Cyclone 8, solution à mi-chemin entre la Cyclone 55 et la Cyclone 10, déjà au catalogue. Facile à installer, disponible en RAL, fabriquée en fibre de verre et traitée contre les intempéries, cette enceinte peut être utilisée n’importe où. Idéale pour un bar ou un restaurant, ou en complément d’un gros système club, elle propose un look inimitable. Bref, du Void !