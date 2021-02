ISE 2021 donne le coup d’envoi de la relance

L’édition 2021 se tiendra à Barcelone, du 1er au 4 juin et hybride (live et on-line), les réservations sont ouvertes ainsi que l’inscription des visiteurs en ligne, annonce Mike Blackman, directeur de l’expo, qui ajoute que « l’importance de l’ISE pour le secteur mondial de l’intégration audio et visuelle n’a jamais été aussi évidente. »

Côté sécurité, la Fira de Barcelona a reçu le cachet Safe Travels pour son protocole de prévention et de sécurité contre la transmission du Covid-19. Avec un programme de conférence enrichi et au cœur de l’actualité, la combinaison hybride du show signifie que tout un chacun pourra y assister, quel que soit l’endroit du monde où il se trouve. Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! https://www.iseurope.org/register.php ■