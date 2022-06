ISE 2022 – Blustream

HEX18G

Ce fabricant britannique propose une multitude de solutions de conversion et transfert, autant pour l’image que pour le son. Nous avons remarqué la gamme HEX18G, dans ses déclinaisons -KIT et GARC-KIT, qui permettent le transfert non compressé ni converti de flux audio et vidéo HDMI 4K en HDBaseT, via une simple liaison CAT6a, sur des longueurs pouvant atteindre 100 m. Les informatios IR et RS-232 franchissent les liaisons en toute transparence.