ISE 2022 – Chromateq

Club-E 1024

Conçu pour les utilisateurs expérimentés, ce contrôleur est destiné à l’industrie du live, à la synchronisation de la chronologie audio et vidéo et à l’automatisation du son à la lumière, en utilisant la suite de logiciels Chromateq qui transforme votre ordinateur en console de contrôle d’éclairage. Le boîtier en aluminium possède une finition brossée et lL’électronique a été mise à jour pour fonctionner avec les derniers logiciels Chromateq 2022 (ainsi que les anciennes versions de LED Player et Pro DMX).