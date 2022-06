ISE 2022 – ClearCom

Arcadia

La centrale Arcadia est une plateforme d’intercom IP travaillant avec des boîtiers filaires et sans fil. Extensible à loisirs, elle s’associe aux gammes numériques FreeSpeak et HelixNet ainsi qu’aux solutions analogiques de la marque et de marques tierces compatibles Dante. Elle comporte jusqu’à 96 ports IP, déblocables suivant les besoins par souscription de licence, le tout dans une unité de rack 19’’.