ISE 2022 – Cornered Audio

C3

L’enceinte d’angle C3 est désormais équipée d’un port Bluetooth 5.0 d’une portée de 30 m, complétant l’entrée au niveau ligne et format Phoenix. Les deux entrées peuvent être reliées simultanément. L’enceinte se place en veille lorsqu’aucune modulation ne l’alimente.

CA1800DSP

Côté électronique, l’amplificateur CA1800DSP, équipé de modules Pascal, délivre 3 x 600 W en basse et haute impédance. Il dispose d’entrées analogiques et optiques et d’une connexion via LAN et USB.