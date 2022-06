ISE 2022 – d&b

XSL

La série SL s’étend avec le système compact XSL, décliné en version touring et installation sous la référence XSLi. Il se destine à un usage comme système principal ou en rappel de plus gros systèmes, comme les GSL et KSL. On retrouve les caractéristiques de qualité audio et contrôle de directivité dans les basses.

À noter que plusieurs produits de la marque ont été récemment certifiés EN54, et répondent donc aux exigences des sonorisations de sécurité.