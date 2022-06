ISE 2022 – DiGiCo

Quantum 225

Révélée en début d’année, la Quantum 225 est une version compacte de la 338, dont elle reprend le design et le processing FPGA. La surface de contrôle compte huit entrées et deux sorties analogiques, et deux IO AES (quatre canaux audio). Deux ports MADI IO redondants, utilisables en quatre ports sans redondance, sont prévus. L’Optocore est en option, deux ports DMI sont aussi libres. Coté boîtiers de scène, les gammes SD, D2, D, DQ et MQ sont compatibles. On peut aussi relier une Orange Box, un Waves Soundgrid ou une Purple Box de conversion MADI optique.