ISE 2022 – Ecler

VIDA-24Q

L’amplificateur VIDA-24Q est capable, grâce à la technologie VersaPower, de distribuer ses 2 400 W sur les quatre sorties de manière asymétrique. Que vous travailliez en basse ou haute impédance, le VIDA-24Q dispose d’une matrice interne capable de mixer et de router tout ou partie des sources sonores, avec un traitement avancé du signal si besoin. Le VIDA-24Q comprend quatre entrées et sorties Dante/AES, et un lecteur audio aux multiples fonctionnalités est intégré.