ISE 2022 – Flux:: – Merging

Partenaires de longue date, les deux marques partageaient un même stand, avec comme but de montrer la simplicité de déploiement et d’exploitation que leurs solutions permettent. Un focus était réalisé sur SPAT Revolution pour l’aspect immersif et le mixage objet était à l’honneur avec le lecteur Ovation et la station de travail Pyramix, qui permettent de préparer et exploiter des contenus audio orientés objets avec leurs métadonnées. Importer des fichiers ADM dans Pyramix et les modifier pour l’exploitation est désormais très simple. Ils seront ensuite lus par Ovation et interprétés en ADM-OSC par FLUX::. La boucle est bouclée.