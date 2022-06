ISE 2022 – Focal

Alpha Evo

Les moniteurs Alpha Evo contiennent un tweeter en aluminium à dôme inversé pour assurer une large dispersion. Le woofer est proposé en matériau Slatefiber, développé et fabriqué dans les ateliers Focal en France. Ces enceintes actives disposent désormais d’une entrée sur jack 6,35 s’ajoutant aux XLR et RCA, d’un mode de mise en veille automatique et de points d’insert pour l’installation.

Ces moniteurs Alpha 65 Evo et Alpha 50 Evo sont complétés du sub Alpha Twin Evo – au centre de la photo.