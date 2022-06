ISE 2022 – FrenchFlair

Série Capsule

Cette série d’enceintes architecturales compactes comprend un trio d’enceintes bidirectionnelles : la Capsule 31 de 60 W, la Capsule 32 de 120 W et la Capsule 44 de 180 W. Le subwoofer S6 de 200 W complète la gamme. Les modèles sont cardioïdes. Les enceintes Capsule sont conçues et fabriquées en France et sont disponibles en blanc, argent, cuivre, or, bronze et noir, avec la couleur du corps de l’enceinte en aluminium reflétée dans la couverture de la grille en tissu.