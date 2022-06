ISE 2022 – HK Audio

System Integrator

Avec la série Si, pour System Integrator, le fabricant propose différentes options de diffusion sous les références des colonnes P10i et P10j, de dispersion horizontale respective de 5° et 15°. Le modèle P10j diffuse asymétriquement, en forme de J, avec une orientation vers le bas, et sans le recours à aucun DSP. La dispersion très contrôlée permet l’utilisation dans des environnements acoustiques difficiles. Les subs associés s’appellent S210V et S210P. Les systèmes sont certifiés IP 66 et EN 54-24:2008, et disponibles en plus de 40 coloris.