ISE 2022 – Hortus Audio

Otarkio

Le fabricant français nous a confié avoir profité de la pandémie pour étendre considérablement son offre. On remarquait tout de suite l’esthétique de la série d’enceinte Otarkio. Une gamme design qui se décline en de multiples formats, commençant avec des enceintes à un HP de 2’’, et jusqu’à des subs de 8’’. Tous les modèles sont actifs et sans-fil. Ils se fixent sur les rails de distribution électrique très fréquents dans les magasins par exemple, pour l’éclairage. La modulation leur parvient via Wi-Fi et le contrôle se réalise en infrarouge.