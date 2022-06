ISE 2022 – JBL

SRX900

C’est après quelques chicanes au sein du stand Harman qu’il devenait possible de découvrir la gamme SRX900 comprenant deux boîtes, en 2 x 6,5’’ et 2 x 10’’, ainsi que deux subs en 18’’ et 2 x 18’’. Ce système actif permet des configurations évolutives et se marie avec les autres références touring de la marque. Les DSP embarqués proposent des égaliseurs paramétriques 24 bandes, un délai jusqu’à 2 s et un contrôle du gain. Les logiciels de configuration sont fournis.