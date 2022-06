ISE 2022 – K-Array

KGear

On connaît la qualité des produits K-Array et leur corolaire tarifaire. Mais voici KGear, une ligne de produits issus de la même maison, mais avec l’idée de rendre les solutions plus abordables économiquement. On retrouve les mêmes concepts, colonnes, enceintes haute puissance et électroniques, dans des déclinaisons simplifiées au maximum sans renoncer à la qualité K-Array.