ISE 2022 – Majorcom

Evamatrix

Ce fabricant français implanté à Toulouse est spécialisé dans les solutions de sonorisation PA et de sécurité (VA). Il présentait la gamme Evamatrix, un système de sonorisation en réseau Dante, cumulant PA et VA, certifié EN 54-16. Evamatrix se configure sur écran tactile intégré ou à distance, via navigateur Web multiplateforme. Économique, entièrement connectée, elle propose une redondance et un cryptage 256 bits. Elle accepte 640 sources et permet de contrôler 1 024 zones et 2 048 lignes de haut-parleurs en A&B.