ISE 2022 – Nicolaudie

Nicolaudie Cloud

Bruno Falip présente un système de contrôle offrant un accès facile à vos projets d’éclairage dans le monde entier. Connectez simplement le contrôleur d’éclairage à Internet pour y accéder 24h/24 et 7j/7 via le portail Nicolaudie Cloud. Il permet de mettre à jour la programmation, modifier un paramètre ou déclencher une nouvelle scène d’éclairage à distance, ou encore de stocker en ligne vos profils et projets, les rendant disponibles partout et à tout moment.