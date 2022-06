ISE 2022 – Pan Acoustics

P 12-AMT

On trouve dans les colonnes PAN Acoustics de la série Pan AMT toute la finesse que délivrent dans le haut du spectre des transducteurs à rubans. Ces colonnes ligne source sont passives. Le modèle P 12-AMT contient douze haut-parleurs de 3,5’’ associés à un tweeter oblong AMT développé spécialement pour la gamme. Le coffret est en aluminium et peut se peindre à la demande. La colonne s’utilise seule ou avec un sub de la marque. Des accessoires de montage sont disponibles.

Nous avons aussi remarqué la colonne active Pan Beam PB 04, une enceinte ligne source à directivité contrôlable. Elle s’alimente en AES ou en Dante et le DSP interne permet un contrôle très efficace et sur mesure des lobes de directivité.