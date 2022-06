ISE 2022 – RAM Audio

DENEB

Les modèles DENEB disposent d’une interface utilisateur tactile, d’un DSP 96 kHz 64 bits très avancé et d’une connexion réseau optionnelle Dante AES67, qui s’ajoute aux entrées AES3. Jusqu’à 10 kW sont ventilés sur les quatre canaux de sortie, les impédances acceptées vont jusqu’à 2 ohms. Le fonctionnement en chaîne est possible via une simple liaison RJ45.