ISE 2022 – Sennheiser

XSW IEM

Également visible, le système de monitoring IEM XS Wireless, ou XSW IEM, un système sans-fil de retour personnel in-ear ultra simple, flexible et fiable, qui permet d’établir rapidement une connexion sans-fil facile à gérer dans la plage UHF professionnelle. Le kit XSW IEM inclut un récepteur de poche stéréo avec intra-auriculaires et batteries, plus un émetteur stéréo avec antenne, kit de montage et alimentation.