ISE 2022 – shure

MXA920

Le microphone de plafond Microflex Advance MXA920 constitue la nouvelle référence de la marque. Sa technologie de couverture automatique des zones assure une excellente captation avec une configuration très simple. L’architecture de microphones implantée améliore la transparence du son, et le DSP Intellimix intégré ajoute notamment les fonctionnalités de suppression d’écho et bruit de fond. Disponible en blanc, noir et aluminium, le MXA920 est certifié Teams.