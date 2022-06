ISE 2022 – tascam

Mixcast 4

Mixcast 4 est une console audio dédiée au podcast. Elle dispose de quatre entrées micro et quatre sorties casque. Elle intègre un enregistreur 14 pistes, un mixeur et une interface audio USB. Son écran tactile est très convivial et sa connectivité Bluetooth lui permet de causer avec tout smart bidule. Des pads sont présents pour lancer à la volée des événements sonores. Les traitements audio sont complets et on trouve même un étage de compensation du délai entre le son et l’image.