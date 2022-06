ISE 2022 – Televic

Confidea Flex

La gamme Confidea Flex compte des solutions filaires et sans-fil nommées G4 wireless. Un même poste peut être réglé en mode président, délégué simple ou délégué double, tout en gardant une liberté de gestion des fonctions telles que le vote. Un compartiment pour double batterie permet un fonctionnement sans interruption, si les douze heures d’autonomie d’une batterie ne suffisent pas. Le micro est relié en USB-C, mais le port est associé à une mécanique robuste. Les liaisons se réalisent en Wi-Fi 5, et on peut combiner dans une même réunion des postes sans fil et filaires pour une totale flexibilité.