ISE 2022 – VESTEL

Prime series

Cette gamme est dotée d’une connectivité filaire et sans-fil, comme le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés. Grâce aux capacités sans-fil, les écrans peuvent facilement collecter leur contenu sans aucun dispositif externe. Le logiciel de gestion de contenu intégré prend en charge la bibliothèque de lecture, les modèles prêts à l’emploi et le programmateur.