ISE 2022 – Void

Cyclone 4

Les enceintes compactes ont la cote. En voici une de plus sous la référence Cyclone 4. Dotée d’un HP de 4’’ associé à un tweeter 0,75’’, elle présente la particularité de disposer d’un coffret fabriqué en ABS, un matériau particulièrement immun aux résonances et extrêmement résistant aux conditions atmosphériques compliquées. Sa grille est en inox et sa lyre en aluminium pour les mêmes raisons. Classée IP 55, sa peinture est anti UV. Elle déploie 108 dB SPL crête pour 30 W de puissance AES. Nul doute qu’elle va séduire les bars de plage et d’autres lieux en plein air. ■