Stand 7K440



AMP8125

Amplitude Audio propose des amplificateurs multiroom adaptés à différents types d’installations audio. Ils disposent d’entrées et sorties analogiques et numériques, ainsi que de connectivités Ethernet, Wi-Fi et CPL. Ces amplificateurs permettent la diffusion depuis différentes applications et la connexion de plusieurs sources, avec une latence minimale pour une synchronisation précise. Ils sont conçus pour répondre aux besoins des intégrateurs en termes de simplicité, de performance et de compatibilité.