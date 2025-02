Stand 3A500 – AV Stumpfl

Pixera Zero

Pour fêter ses 50 ans, AV Stumpfl présentera Pixera Zero, un media serveur compact conçu pour la signalisation numérique et les applications multi-affichage. Disponible en trois modèles (PXZ-0, PXZ-2 et PXZ-4), Pixera Zero combine une configuration matérielle puissante et une conception peu encombrante. Il peut gérer jusqu’à quatre sorties vidéo 4K avec un processeur Intel Xeon, 32 Go de RAM, et une technologie de stockage NVMe. Léger (3,72 kg) et peu énergivore (300 W max), il intègre les sofwares Pixera Director et Server. AV Stumpfl dévoilera aussi de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que Pixera RenderBridge et la conformité avec la norme SMPTE ST 2110 pour les médias sur IP.