Mamba

Mamba est un projecteur multi-usage équipé d’une source laser deux fois plus puissante que celle du Cobra, offrant la possibilité de générer de nombreux effets. Il combine une roue de gobos, une roue d’animation colorée et des prismes conçus pour la création d’effets visuels. La rotation continue en Pan et Tilt permet de créer des mouvements complexes. Ce projecteur polyvalent est conçu avec des capacités d’étanchéité tout en restant relativement léger, avec une masse de 41,1 kg.