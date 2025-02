Moteur compression CD-320

Les moteurs CD-320FeTi (photo) et CD-320NdTi complètent la gamme des moteurs à compression Beyma lancés en 2023. Les CD-320 sont la dernière génération haute performance de moteurs à embouchure 2’’ et bobine 3’’. Ils bénéficient de l’innovation Deplocex optimisant la dissipation, réduisant les pertes par compression thermique avec des taux de distorsion harmonique très faibles.

SG8

Le SG8 Beyma est un guide d’ondes conçu pour les systèmes line array. Son design est optimisé pour être couplé avec des moteurs à embouchure de 1,4’’. Les angles de couverture max. sont de 120° dans le plan horizontal et 10° dans le plan vertical. De construction en polycarbonate renforcé, le SG8 permet un contrôle précis de la directivité dans la bande passante et optimise la sortie isophase et homogène du SPL sur toute la longueur de la bouche rectangulaire.