MagicQ Compact Wing

La MagicQ Compact Wing de ChamSys offre aux utilisateurs la possibilité d’étendre le nombre de leurs playbacks physiques. Conçue pour être associée aux consoles MagicQ Compact, cette wing polyvalente est compatible avec toutes les consoles MagicQ actuelles et les systèmes PC. Elle dispose de 20 playbacks avec 10 faders et 10 playbacks exécutables, et d’un grand écran couleur haute résolution pour un légendage entièrement électronique des playbacks. Ce système évolutif grâce à un hub USB intégré permet de relier plusieurs wings entre elles.

GeNetix TouchScene

Associé à des Nodes GeNetix ou à des contrôleurs ChamSys, TouchScene utilise un écran tactile de 8’’ configurable pour s’adapter à diverses installations. Lorsqu’il est connecté à un contrôleur MagicQ, l’interface peut être entièrement personnalisée, y compris les icônes et l’ajout d’images. Alimenté par PoE, il s’intègre facilement aux systèmes de contrôle. Une version Mini avec un écran de 4’’ est également disponible.