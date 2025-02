COLORado Solo Bars

Cette barre de LED RVB blanc chaud/blanc froid IP65, disponible en trois tailles, produit une gamme complète de couleurs et de blancs. Les COLORado Solo Bars combinent la lumière de leurs sources pour un rendu uniforme, avec un rendement élevé et une longue portée, permettant de les utiliser comme cycliode, bain de pied ou éclairage traditionnel. Des filtres de mise en forme du faisceau sont inclus pour ajuster les effets de projection. Le contrôle s’effectue par DMX, ArtNet ou sAC, avec un fonctionnement silencieux adapté aux applications de direct ou devant une caméra.

REM Mira

REM Mira est une gamme de murs vidéo intérieurs au profil ultra-mince, permettant une installation frontale et un entretien simplifié grâce à ses modules LEDs magnétiques universels. Les cartes réceptrices NovaStar A10s Pro, les processeurs de la série MX et le logiciel COEX VMP fonctionnent ensemble pour offrir une large gamme de couleurs DCI-P3 et un traitement du signal à faible latence, adapté aux caméras. Disponible en pitch 1,9 mm et 3,9 mm, dans les tailles 0,5 m x 1 m ou 1 m x 1 m.