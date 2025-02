Système CCL

Le système CCL (Compact Cardioid Line Array), premier produit de la série CL, offre un contrôle cardioïde large bande dans un format compact et passif nécessitant un seul canal d’amplification. Conçu pour des espaces réduits et des publics proches, le CCL intègre deux haut-parleurs frontaux de 7’’, deux latéraux/arrière de 5’’ et deux transducteurs de hautes fréquences de 1,75’’. Deux versions sont proposées : mobile (CCL) et installation (CCLi), avec des options de dispersion horizontale de 80° (CCL8) et 120° (CCL12). Un caisson de graves cardioïde, le CCL-SUB, complète le système. Compatible avec les amplificateurs d&b (40D, D40, D80, D90), il s’adapte à diverses applications, des tournées aux installations fixes (théâtres, lieux de culte, stades).