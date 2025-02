E-Vision 16000i-WU

Le E-Vision 16000i-WU est équipé du dispositif DMD HEP de 0,8’’ de Texas Instruments, qui optimise l’efficacité lumineuse, améliore le contraste natif et la fidélité des couleurs, tout en intégrant la technologie « filled via » pour un contraste natif plus élevé. Il repose sur la plateforme électronique Nexus, offrant un contrôle précis des projets d’installation. La technologie ColorBoost + Red Laser de Digital Projection améliore la reproduction des rouges et la gamme de couleurs, dépassant les standards REC709.